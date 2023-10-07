Fas'ta Filistin'e Destek Gösterisi

Fas'ta Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e düzenlediği saldırı dolayısıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Fas'taki Filistin Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısı üzerine başkent Rabat'ta toplanan göstericiler, "Filistin'e canımız feda", "Batı Şeria ve Gazze Şeridi halkı taviz vermez, boyun eğmez", "Halk Filistin'in kurtuluşunu istiyor" şeklinde sloganlar attı.

Gösteride, "Aksa Tufanı...Normalleşme son bulsun", "Filistin direniyor", "Filistin emanet, normalleşme ihanet" yazılı pankartlar açıldı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını belirtmişti.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ise saldırılarda şu ana kadar 250 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.