2023 Yılının En İyi Fotoğrafları Oylamada Belirlendi

Fas'taki Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Reha Ermumcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Ermumcu, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında haber kategorisinde tercihini "Dolunay ve Akıncı" isimli Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile "Süper Ay"ın görüntülendiği fotoğraftan yana kullandı.

Çevre ve yaşam kategorisinde Ermumcu, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı dolduran binlerce kişinin Kadir Gecesi'ni namaz kılıp dua ederek Kudüs'te ihya ettiği anı yakalayan "İlk Kıblede Namaz" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Ermumcu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde "Hayat Kalkanı" isimli Filistinli bir doktorun Gazze'deki yaralı bir bebeği taşıdığını gösteren fotoğrafa oy verdi.

YEE Koordinatörü, Filistin halkının uzun süredir İsrail işgali altında olması, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar ve bombardıman nedeniyle Filistinli çocuk ve Kudüs görsellerini seçtiğini ifade etti.

Bu savaşın bedelini kadınların ve çocukların ödediğini aktaran Ermumcu, "Bu zor günlerde kalplerimiz Filistin halkının yanında. Savaşın bir an önce durmasını temenni ediyoruz." dedi.