Afganistan'da düşen uçak Hindistan'a ait değil

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, Afganistan'ın Bedehşan bölgesinde düşen uçakla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık düşen uçağın Fas tescilli küçük uçak olduğu, Hindistan'a bağlı tarifeli uçak olmadığını duyurdu.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Afganistan'da meydana gelen talihsiz kazadaki uçak, Hindistan'a ait tarifeli ya da tarifesiz (Charter) uçak değildir. Düşen uçak Fas tescilli küçük bir uçaktır. Daha fazla ayrıntı beklenmektedir" denildi.