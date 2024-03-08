Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik çalışma yürüttü. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik çalışma yürüttü.

Yakalanan Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Gelibolu Ayvacık Fas Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Çokgüler kimdir? İYİ Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Halil Çokgüler kimdir? Olcay Oral kimdir? İYİ Parti İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Olcay Oral kimdir? Nizamettin Yılmaz kimdir? İYİ Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Nizamettin Yılmaz kimdir? Zafer Sevinç kimdir? İYİ Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Zafer Sevinç kimdir? Tarihte bugün ne oldu? 11 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Mart'ta yaşananlar! ChatGPT çöktü mü? ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 8 Mart 2024? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! LA Lakers Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! OKC Thunder Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 9 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 3. bölüm TRT 1 HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title