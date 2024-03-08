Çanakkale'de Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik çalışma yürüttü. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik çalışma yürüttü.
Yakalanan Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????