Senegal, Batı Afrika'da espor alanında liderliğe oynuyor

Senegal, dünyada giderek yaygınlaşan elektronik spor (espor) alanında yatırımlara devam ederek, Batı Afrika'da bu alanda liderliğe oynuyor.

Profesyonellerin katıldığı organize video oyunu yarışmalarını niteleyen espor, Afrika kıtasında da her geçen gün adından daha çok söz ettiriyor.

Genç ve giderek artan nüfusunun yanı sıra Kovid-19 salgınıyla hızlanan dijitalleşmenin, Afrika'yı küresel olarak en umut verici oyun pazarlarından biri haline getirebileceği tahmin ediliyor.

Kıtada nüfusun ancak yüzde 40'ı internet erişimine sahip olsa da kişi bazlı değerlendirildiğinde Afrika'da, Latin ve Kuzey Amerika ile Orta Doğu'ya göre daha fazla kişi internete ulaşabiliyor.

"The Council on Foreign Relations (CFR)" isimli düşünce kuruluşunun 2019 raporuna göre, Afrika kıtasında 525 milyon kişi internet kullanırken, bu rakam Latin Amerika'da 447 milyon, Kuzey Amerika'da 328 milyon ve Orta Doğu'da 174 milyon olarak kayda geçti.

Afrika, espor alanında gelecek vaat ediyor

Öte yandan Güney Afrika, espor alanında kıtanın lider ülkesi olurken, onu Mısır, Fas, Tunus, Kenya ve Senegal izliyor.

Yaklaşık 59 milyon nüfusa sahip ve 24 milyon kişinin video oyunu oynadığı Güney Afrika aynı zamanda kıtada en fazla video oyunu oynanan ülke konumunda bulunuyor.

Oyun endüstrisi hakkında analiz ve raporlar paylaşan, dünyada oyun endüstrisinin lideri olarak bilinen "Newzoo" şirketi ile Afrika merkezli video oyun şirketi "Carry1st"in ortak hazırladığı 2021 tarihli raporda, esporun Afrika'da hızla büyüdüğüne dikkati çekildi.

Rapora göre, Sahra Altı Afrika'da 2015'te 77 milyon olan video oyunu oyuncu sayısı, 2021'de 186 milyona çıktı. Afrika'daki oyuncuların yüzde 95'i konsol veya bilgisayarın yerine akıllı telefon ve tabletleri tercih ediyor.

Raporda görüşlerine yer verilen Carry1st'in kurucularından Cordel Robbin-Coker da Afrika'nın oyun dünyasının geleceği olacağını belirterek, kıtada video ve mobil oyun patlaması yaşandığını vurguladı.

Afrika'nın ilk espor stadyumu Senegal'de inşa ediliyor

Dünya Bankası 2021 verilerine göre, nüfusun yüzde 58'inin bireysel internet kullanıcısı olduğu Senegal, espor alanında Batı Afrika'da önemli bir yer elde etmek istiyor.

2026 Gençlik Olimpiyatları'nın düzenleneceği Senegal, kıtanın ilk espor stadyumuna da ev sahipliği yapacak.

Gençlik Olimpiyatları'nda yarışacak disiplinlerden birisi olması beklenen espor müsabakaları başkent Dakar'da inşası devam eden stadyumda oynanacak.

Toplam maliyetinin yaklaşık 5 milyon dolar olacağı tahmin edilen stadyumun, 2026 Gençlik Olimpiyatları'ndan önce tamamlanması bekleniyor.

Hali hazırda Spor Bakanlığı bünyesinde 2021'de kurulan "Esporun Geliştirilmesi Ulusal Komitesi (CONAPES) de ülkede esporun geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunuyor.

Bu kapsamda Senegal'in 15 kişilik espor milli takımı "Street Fighter 6" ve "NBA 2K" disiplinlerinde yarışıyor.

Dakar'da dev ekranda "Street Fighter 6" gecesi

Senegal, Batı Afrika'da espor alanında liderlik hedeflerken, bölgenin dev ekranda düzenlenen ilk espor turnuvası 27 Aralık'ta Dakar'da bir sinemada yapıldı.

Turnuvada esporcular, konsol oyunu "Street Fighter 6" ile mobil oyun "Mobile Legends: Bang Bang"de hünerlerini sergiledi.

Her 2 kategorinin kazananları kişi başı 500 bin CFA (yaklaşık 850 dolar) para ödülü aldı.

Turnuvanın organizatörlerinden Kofi Sika Latzoo, böyle organizasyonlarla yeni yetenekler keşfetmek istediklerini söyledi.

Latzoo, "Afrika'da video oyunlarını izleme kültürü çok yaygın değil. Bu tarz seyircili organizasyonlarla hem izleyici çekiyoruz hem de daha çok kişiye ulaşıyoruz." dedi.

Senegal'in espor stadyumu sayesinde bu alanda çok büyük fark yaratacağının altını çizen Latzoo, "Bu stadyum sayesinde hem kıtadan hem dünyadan birçok esporcu Dakar'a gelecek, bu da beraberinde birçok fırsatı getirecek, rekabet ortamı yaratacak. Kıtanın ilk espor stadyumunun Senegal'de olması, ülkeyi bu alanda eşsiz bir noktaya taşıyacak." ifadelerini kullandı.