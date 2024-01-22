Üye Girişi
Haberler

Apple, Rusya'da anti-tekel yasasını ihlal ettiği için 1,2 milyar ruble ceza ödedi

Güncelleme:
Abone Ol

Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (FAS), Apple'ın anti-tekel mevzuatına aykırı davrandığını tespit etti ve şirkete 1,2 milyar ruble para cezası verildi. Apple, iOS uygulama geliştiricilerinin müşterilere yönelik kısıtlamalar getirdiği ve App Store dışındaki satın alma işlemleri için ödeme yapma olasılığı konusunda bilgilendirmelerin yasaklandığı gerekçesiyle cezayı ödedi.

Rusya Federal Anti- Tekel Servisi (FAS), Apple'ın 1,2 milyar ruble (yaklaşık 13,6 milyon dolar) para cezası ödediğini bildirdi.

APPLE, RUSYA'DA ANTİ-TEKEL YASASINI İHLAL ETTİ

FAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Temmuz 2022'de Apple'ın anti-tekel mevzuatına aykırı davrandığının tespit edildiği belirtildi. Apple'ın, iOS uygulama geliştiricilerinin müşterilerine yönelik kısıtlamalar getirdiğine işaret edilen açıklamada, App Store dışındaki satın alma işlemleri için ödeme yapma olasılığı konusunda bilgilendirmelerin yasaklandığına işaret edildi.

Apple, Rusya'da anti-tekel yasasını ihlal ettiği için 1,2 milyar ruble ceza ödedi

1,2 MİLYAR RUBLE PARA CEZASI ÖDEDİ

Açıklamada, anti-tekel yasasını ihlal etmesi nedeniyle Apple'a 1,2 milyar ruble para cezası verildiği, şirketin 19 Ocak'ta söz konusu cezayı ödediği ifade edildi. Apple, geçen yıl da ülkede 906 milyon ruble para cezası ödemişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Rusya Tekel Apple Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında, nereli? Azmi Karamahmutoğlu hayatı ve biyografisi! Sacha Boey PSG'ye mi gidiyor? Sacha Boey Galatasaray'dan ayrılıyor mu, PSG'ye mi gidecek? 22 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 22 Ocak Pazartesi ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 22 Ocak Pazartesi 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 22 Ocak Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Hababam Sınıfı filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı oyuncuları ve Hababam Sınıfı özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 23 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000

Yorumlar (2)

Hikmet Cakir:

napsinlar modern özenti hayranligi para var veya yok dinlemiyorki nasilsa kredikarti var deniliyor ve sonradanda sonuc ortada fazla söze gerek yok

2
0
yanıtYanıtla
Samarpan Bhav:

Bizimkilerde Apple seve seve ödüyor

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title