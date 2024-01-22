Kütahya'da Fas Günü etkinliği düzenlendi

Kütahya'ya gelin gelen bir gurup Faslı kadın, "Fas Günü" etkinliğinde buluştu.

Kentteki bir salonda bir araya gelen Faslı kadınlar, yöresel kıyafetleri ile kullandıkları bazı ev eşyalarını sergiledi.

Faslı kadınlar, programda yöresel kıyafetlerini de giyerek ülkelerine ait müzikler eşliğinde dans etti.

Etkinliği organize eden Faslı Najat Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Faslı hemşerileri ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Fas'a çalışmaya giden Türk eşi ile tanışarak evlendiğini ve ardından Türkiye'ye gelin geldiğini anlatan Yıldız, "Eşimle Fas'ta tanıştık. O Fas'a çalışmaya gelmişti. Orada evlendik ve 3 ay kaldıktan sonra da Türkiye'ye geldik. 12 yıldır burada Kütahya'da yaşıyorum. Eşimi ve Türkiye'yi çok seviyorum. Faslı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Güzel bir gün geçirdik. Adetlerimizi burada birlikte yaşamış olduk." diye konuştu.

Kütahya'ya gelin gelen ve 3 çocuk annesi olan Rhizlane Hanane Fidha da 7 yıldır Kütahya'da yaşadığını, ekinlik sayesinde memleket hasreti giderdiklerini dile getirdi.