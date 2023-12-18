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İstanbul Üniversitesi'nde Dünya Arapça Günü Kutlandı

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İstanbul Üniversitesi, Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Türk-Arap Derneği, Filistin Dostluk Derneği, Mısır Türk Evi ve Şam Plastik Sanatlar Derneği'nin katkılarıyla Dünya Arapça Günü etkinliği düzenlendi. Programda Filistin ve Fas tanıtıldı, kısa film gösterimi, müzik dinletisi ve resim sergisi yapıldı.

Dünya Arapça Günü, İstanbul Üniversitesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Her sene 18 Aralık'ta kutlanan "Dünya Arapça Günü" dolayısıyla İstanbul Üniversitesi, Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Türk-Arap Derneği, Filistin Dostluk Derneği, Mısır Türk Evi ve Şam Plastik Sanatlar Derneğinin katkılarıyla organize edilen programda, Filistin ve Fas tanıtıldı.

Diğer Arap ülkelerinin tanıtılması için de masaların yer aldığı etkinlikte, kısa film gösterimi ve müzik dinletisi yapıldı, resim sergisi açıldı.

Programda ayrıca, Faslı yazar Kerime Ahdad'ın "Türkiye Rüyası" isimli romanı tanıtıldı.

Alaa Abdulfettah, Alpaslan Firas Burak ve korosu tarafından "Filistin ve Kudüs Şiirleri" dinletisi gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kızılcık, Dünya Arapça Günü'nü İstanbul Üniversitesinde üçüncü kez kutladıklarını ve bu etkinliklerle her yıl bir ülkeyi tanıtma gayesi güttüklerini kaydetti.

Kızılcık, "Fas'ta deprem olunca, bu ülkeyi tanıtalım ve Kızılay aracılığı ile de bir yardım kampanyası düzenleyelim istedik. Hazırlıklarımızı bu yönde sürdürdük. Ancak Filistin'de/Gazze'de savaş depremi yaşanınca ikinci bir ülkeyi Filistin'i de bu etkinlikte ön plana çıkarmayı kararlaştırdık. Burada şu hususu hatırlatmak isterim, başlangıçta iki ülke yararına bir yardım kampanyası planlanmıştı. Ancak Fas İstanbul Başkonsolosu ile görüşmemizde bize Filistin'in bu yardıma daha çok ihtiyacı olduğunu ve yardımların oraya yapılmasının daha doğru olacağını hatırlattılar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de büyük bir katliamın yaşandığını aktaran Kızılcık, küresel vicdanın hala mevcut olduğunu ve bu katliamı yapanların tarihin karanlık sayfalarında yerini alacağını söyledi.

Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Errami de konuşmasında, etkinliği organize eden İstanbul Üniversitesine bu sene Fas'ı tanıttıkları için teşekkür etti.

Arapçanın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilmesinin 50. yılının kutlandığını aktaran Errami, bunun Arapçanın bilim, felsefe ve edebiyatın zenginliğine sunduğu katkıyı gösterdiğini aktardı.

Errami, Arapçanın kurallarını Arap olmayanların oluşturduğunu, Arap dilinin bölge ve dünya dillerini özellikle de Türkçe ve Farsçayı etkileyip bu dillerden etkilendiğini kaydetti.

Filistin Topluluğu Başkanı Raci Nasır ise Arapçanın kendine has özellikleriyle taze kalan edebi bir dil olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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