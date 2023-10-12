Merkez Bankası Başkanı Erkan, Fed Başkanı Powell ile görüştü

Dünya Bankası-IMF toplantısı için Fas'a giden Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Brezilyalı mevkidaşıyla da görüşen Erkan, programda yatırımcı toplantılarına katıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ

TCMB Başkanı Erkan ve Fed Başkanı Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirildi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

BREZİLYALI MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.

YATIRIMCI TOPLANTILARINA DA KATILDI

TCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı. Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor.