Edirne'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik Meriç, Lalapaşa ve İpsala ilçelerinde yaptığı çalışmalarda, Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 42 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.