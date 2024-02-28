Edirne'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik Meriç, Lalapaşa ve İpsala ilçelerinde yaptığı çalışmalarda, Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 42 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.