Haberler

Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'na davet edildi

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, ülkesinin Fildişi Sahili ve Liberya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, ülkesinin Fildişi Sahili ve Liberya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Fas, 14 Ekim'de hazırlık maçında Fildişi Sahili ile, 17 Ekim'de de Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Liberya ile karşılaşacak. Fas Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, bu müsabakalar için aday kadroyu duyurdu. Galatasaray'dan Hakim Ziyech de listede yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fildişi Sahili Hakim Ziyech Liberya Fas Futbol Spor Haberler

title