Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'na davet edildi

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, ülkesinin Fildişi Sahili ve Liberya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Fas, 14 Ekim'de hazırlık maçında Fildişi Sahili ile, 17 Ekim'de de Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Liberya ile karşılaşacak. Fas Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, bu müsabakalar için aday kadroyu duyurdu. Galatasaray'dan Hakim Ziyech de listede yer aldı. - İSTANBUL