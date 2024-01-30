Fas - Güney Afrika maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fas - Güney Afrika maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Fas - Güney Afrika maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.

FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI CANLI YAYIN

Fas - Güney Afrika maçını TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fas - Güney Afrika maçı saat 23.00'te başlayacak.

FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN?

Fas - Güney Afrika maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fas - Güney Afrika maçı TV8.5'tan canlı olarak yayınlanacak.

FAS - GÜNEY AFRİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fas - Güney Afrika maçı San Pedro'da, Laurent Pokou Stadyumu'nda oynanacak.