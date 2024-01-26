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Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Manisa'ya Ziyarette Bulundu

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Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Erramı ve beraberindeki heyet, Manisa'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Enver Ünlü ile bir araya gelen heyet, ticaret, eğitim, kültür konuları ve iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette dostluk vurgusu yapıldı ve Vali Ünlü, Erramı'ya Manisa'ya özgü hediyeler verdi.

Bir dizi resmi ziyaret programı kapsamında Manisa'ya gelen Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Erramı ve beraberindeki heyet Vali Enver Ünlü'ye ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Başkonsolos Mehdi Erramı daha sonra Vali Enver Ünlü ile Manisa'daki ticaret, eğitim, kültür konuları ve iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere dair bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu.

İki ülke arasındaki dostluğa vurgu yapan Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Erramı, diplomatik ilişkilerin sıcaklığı ve bağların güçlü olmasının önemli olduğuna değinerek misafirperverliğinden dolayı Vali Ünlü'ye teşekkür etti.

Vali Ünlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Erramı'ye Manisa'ya özgü ürünler hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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