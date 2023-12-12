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Edirne'de Marketten Alışveriş Yapan Kişinin Cep Telefonu Çalındı

12 Aralık 2023 10:40 Güncelleme: 10:42 Abone Ol

Edirne'de marketten alışveriş yapan bir kişinin cep telefonunun çalındığı tespit edilen Fas uyruklu 1'i kadın 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise tutuklandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.