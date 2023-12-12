Edirne'de Marketten Alışveriş Yapan Kişinin Cep Telefonu Çalındı
Edirne'de marketten alışveriş yapan bir kişinin cep telefonunun çalındığı tespit edilen Fas uyruklu 1'i kadın 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise tutuklandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edirne'de, marketten alışveriş yapan kişinin cep telefonunu çaldıkları tespit edilen Fas uyruklu 1'i kadın 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.
Fas uyruklu R.T, B.E. ve Y.T çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Serbest bırakılan Fas uyruklu kadın A.A. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olay
Edirne'de 9 Aralık'ta marketten alışveriş yapan A.K'nin cep telefonunu çaldıkları tespit edilen Fas uyruklu 1'i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince marketin güvenlik kameraları incelenerek tespit edilmişti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri İstasyon Mahallesi'nde tespit ederek kovalamaca sonucu yakalamıştı.