Yönetmen Ismael Ferroukhi: Tüm filmlerim insanlık temasıyla bağlantılı

Fas asıllı Fransız yönetmen Ismael Ferroukhi, sinemaya olan yaklaşımını ve insani konuların sinemayla ilişkisini değerlendirdi. Ferroukhi, insanlık temasını işlediği filmler yapmayı sevdiğini belirtti ve insanlığın öldürüldüğüne dikkat çekti.

Fas asıllı Fransız yönetmen Ismael Ferroukhi, "Yaptığım tüm filmler insanlık temasıyla bağlantılı." dedi.

"Les hommes libres" (Özgür Adamlar), "Le grand voyage" (Büyük Yolculuk) ve "L'expose" filmleriyle önemli festivallerden ödülle dönen Ferroukhi, sinemaya yönelik yaklaşımını ve insani konuların sinemayla ilişkisini AA muhabirine değerlendirdi.

Başarılı yönetmen, jüri üyesi olduğu, TRT World Citizen'ın düzenlediği "Humanitarian Film Festival"in (İnsani Film Festivali ) şimdiye kadar görev yaptığı festivallerden farklı olduğuna işaret eden yönetmen Ferroukhi, "Bu festival insani konuları ilgilendiriyor. Bu konuya dair çok sayıda farklı türden film izledik. Benim için çok güzel bir tecrübeydi." diye konuştu.

"Bugün insanlığın öldürüldüğüne şahit oluyoruz"

Ferroukhi, Gazze'de yaşanan insani drama da değinerek, şunları aktardı:

"O coğrafyada dün ve bugün olanları, yarın olacakları anlamak açısından bu tür festivaller önemli. İnsanlığı bir araya toplamamız gerekiyor. Bugün insanlığın öldürüldüğüne şahit oluyoruz. Uyanmamız lazım. Bu tür festivaller ve filmler bizim uyanmamızı ve daha fazla insan olmamızı sağlıyor."

Sinema kariyerine kendi kendini yetiştirerek başladığını dile getiren başarılı yönetmen, "Kısa film yapmaya, tutkularımın peşinden giderek başladım. Yaptığım tüm filmler insanlık temasıyla bağlantılı. Filmlerimde insanlar arasındaki ilişkileri konu etmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Ferroukhi, 2004'te imza attığı Le grand voyage filminin Türkiye'de ve dünyada beğeniyle izlendiğini dile getirerek, "Bu filmimle Venedik Film Festivali'nde ödül aldım. Filmin bana açtığı kapıyla başka filmler de yapabildim." dedi.

Son filmi "Mica"yı 2020'de Fas'ta çektiğini aktaran yönetmen, Kovid-19 nedeniyle ilk yıllarda filmin sadece Fransa'da gösterimde olduğunu, şu an dünya gösterimlerinin başladığını söyledi.

"Görsel anlatım dilimin olduğunu gençliğimde anladım"

Ismael Ferroukhi, yeni projeler üzerinde çalıştığını da sözlerine ekleyerek, "Şu an yeni bir filmin senaryosunu yazıyorum. Kurgu okuyarak büyüdüğüm için bu filmim de kurgu türünde olacak." dedi.

Kurgu yazımına küçük yaşlarda başladığını söyleyen Ferroukhi, "Gençliğimde kitap yazmayı denedim. Taslakları arkadaşlarıma okuttuğumda bu metinlerin görsel anlatıma daha uygun olduğunu, bunu sinemaya çevirmem gerektiğini söylediler. O zaman görsel bir anlatım dilimin olduğunu anladım." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü yönetmen, kendisini bir öğrenci gibi gördüğünün altını çizerek, her yeni filminde yeni bir şey öğrenmeye çalıştığını vurguladı.

Ismael Ferroukhi

Fas'ın Kenitra kentinde 1962'de dünyaya gelen Ismael Ferroukhi, genç yaşta Fransa'ya göç ederek yaşamını orada sürdürdü.

Sinemaya ilk olarak 1992'de çektiği "L'Expose" adlı kısa filmle adım atan Ferroukhi, bu filmiyle 1993'te Cannes Film Festivali'nde "Kodak Kısa Film Ödülü" aldı.

İlk uzun metraj filmi "Le grand voyage" ile adından söz ettiren yönetmen, "L'avion" (2005), "Les hommes libres" (2011) ve "Mica" (2020) adlı filmlere de imza attı.