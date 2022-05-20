Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini belirtti. Finlandiya ve İsveç'in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Boris Johnson, cumhurbaşkanı, İsveç, Politika, Haberler

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