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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDP Başkanı Barzani'yi Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil'deki temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. IKBY Başkanlık Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'deki temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlık Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Kaynak: AA / Güncel

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