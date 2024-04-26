Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle dikkat çektiği kamuda tasarruf tedbirleri konusunda köklü adımlar atılıyor. İlk etapta kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası olarak belirlediği toplam 1.000 araç iki parti halinde hızla satılacak. Bununla beraber zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, bunun yerine çalışanlara ulaşım kartı verilecek. Peki, Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor!

SERVİSLER KALDIRILACAK MI?

Kamudaki araç kiralamalarına da aşamalı şekilde son verilecek. Sözleşmesi bitenlerin yerine yeni kiralama yapılmaması planlanıyor. Böylece de araç sayısında bir azalma gündeme gelecek. Zorunlu olmayan tüm servisler iptal edilecek. Kamu personelinin bu durum karşısında sıkıntı yaşamaması için de önlem alınacak. İhtiyaç olması halinde kamu çalışanlarına otobüs-metro kartı verilecek.

Geç saate kadar çalışması, nöbet tutması gereken personelin tek tek değil, toplu olarak evlerine bırakılması uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda kamu araçları bir havuzda toplanacak. İhtiyacı olan buradan araç isteyecek. Bir aracın tek kişiyi bırakması yerine 3-4 kişiyi aynı anda bırakması sağlanacak. Böylece hem araç hem de yakıt tasarrufu yapılmış olacak.