Erdoğan: Hamas yönetiminin Katar'dan ayrılacağını düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın merkezini Katar dışında başka bir ülkeye taşıyacağı yönündeki iddialarla ilgili, Katar Emiri Şeyh Temim'in, "böyle bir adım atacağını" düşünmediğini söyledi.

Son günlerde uluslararası basında Hamas'ın merkezini Katar'ın dışına taşıyacağı yönünde haberler yer almıştı.

Erdoğan, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye ile 20 Nisan'da İstanbul'da görüşmüştü.

Irak ziyaretinden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Katar'daki Hamas üyelerine yönelik ciddi baskılar olduğuna, Hamas yönetiminin oradan ayrılmasına yönelik iddialar var. Türkiye'ye gelmeleri mümkün olabilir mi? Sizden bir talepte bulunuldu mu?" diye soruldu.

Erdoğan soruya, "Önemli olan Hamas liderlerinin nerede olduğu değil, Gazze'deki durumdur. Bu söylediğiniz konuyla ilgili olarak Katar'daki konumlarının ne olacağı hususunda doğrusu bana böyle bir bilgi gelmedi" diyerek yanıt verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat Katar Emiri Sayın Şeyh Temim'in, bu kardeşlerimizle ilgili, onların Katar'daki pozisyonunu yok farz edecek bir adımı atacağına dair bir şey duymadım. Böyle bir adım atacağını da düşünmüyorum.

"Onlara karşı olan samimiyeti, onlara karşı olan tavrı, her zaman ailenin bir ferdi gibidir. Bundan sonraki süreçte de yine onlara karşı bu tavrın değişeceğine asla ihtimal vermiyorum."

Hamas'ın merkezini Katar'dan taşıyacağı iddiaları nasıl gündeme geldi?

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Sky News Arabia haber sitesi 19 Nisan'da yayımladığı bir haberde Hamas liderlerinin bir sonraki merkezinin İran ya da Türkiye olabileceğini öne sürmüştü.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin 20 Nisan'da yayımladığı bir başka haberde ise Hamas'ın siyasi liderlerinin Katar'dan ayrılmak için alternatifleri araştırdığı iddia edilmişti.

Arap yetkililere dayandırılan haberde, Hamas'ın yakın zamanda aralarında Umman'ın da bulunduğu iki ülkeyle, liderlerinin oraya taşınması konusunda temas kurduğu belirtiliyordu.

Gazeteye konuştuğu belirtilen Arap yetkililer, "Hamas'ın yavaş ilerleyen rehine müzakerelerinin aylarca sürebileceğine inandığını, bunun da grubun Katar'la yakın bağlarını ve Doha'daki varlığını riske attığını" söylüyordu.

Bu haberlerin yayımlanmasından kısa bir süre sonra Müslüman Kardeşler'e ait Londra merkezli internet yayını Arabi 21, ismini vermek istemeyen Hamas kaynaklarına atıfta bulunarak, grubun "ABD'nin baskısıyla liderlerinin Katar'dan ayrılmasına yönelik düzenlemeler ve müzakereler" yürüttüğünü yalanladığını yazdı.

Katar, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde ana arabulucu olarak görev yapıyor.

Ancak Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, geçen hafta Doha'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, Katar'ın arabulucu rolünü yeniden değerlendirdiğini açıklamıştı.

Al Sani, bazı tarafların arabulucuğu "dar siyasi amaçlara" alet ettiğini söylemişti.

Katar'ın aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Al Sani, müzakerelerin "kırılgan bir aşamada" olduğunu belirtmiş ve bir "engelle" karşılaştıklarını kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye ile 20 Nisan'da İstanbul'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.

Hamas ve Katar iddialarının yanında Orta Doğu'da İran-İsrail geriliminin arttığı döneme rastlayan görüşmede, Gazze'ye yardım ve ateşkes konularının ele alındığı açıklandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreci ile ilgili konuların ele alındığı belirtildi.

Haniye ile yapılan görüşmede, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Hamas ile Fetih grupları arasında uzlaşmanın sağlanması konusunun da yer alması bekleniyordu.