Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Barzani'yi kabul etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti. Erbil'deki temasları kapsamında IKBY Başkanlık Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, Irak'taki temaslarının devam ettiğini gösteriyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Barzani'yi kabul etti

ERBİL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'deki temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile IKBY Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Erbil Irak Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title