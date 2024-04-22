Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti. Erbil'deki temasları kapsamında IKBY Başkanlık Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, Irak'taki temaslarının devam ettiğini gösteriyor.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Barzani'yi kabul etti
ERBİL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'deki temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile IKBY Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.