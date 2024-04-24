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DEM Parti kapatılacak mı? Bakan Tunç ne söyledi? DEM Parti neden kapatılacak?

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'lilere yönelik soruşturmaya ilişkin, "Teröre destek açıklaması yaparsanız buna izin verilmez. Partiler teröre mesafe koymalı. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir" ifadelerini kullandı.

DEM Partililer'in Diyarbakır Sur Belediyesi'nin başkan odasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret ederek hakaret ettikleri görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Dem Parti'lilere soruşturmaya yönelik yaşanan gelişmeler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Tunç, "Diyarbakır Sur'daki adli soruşturma devam ediyor. Peki, DEM Parti kapatılacak mı? Bakan Tunç ne söyledi? DEM Parti neden kapatılacak?

DEM PARTİ KAPATILACAK MI?

Bakan Tunç, "Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı." sözleriyle yetkilerin kullanılabileceğinin mesajını verdi.

DEM PARTİ NEDEN KAPATILACAK?

Yılmaz Tunç, "Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor. Şiddete teşvik suç sayılır, fikir özgürlüğü kapsamında sayılmaz. DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir." dedi.

BAKAN TUNÇ KONU İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

DEM Partililer'in Diyarbakır Sur Belediyesi'nin başkan odasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret ederek hakaret ettikleri görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Dem Parti'lilere soruşturmaya yönelik yaşanan gelişmeler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Tunç, "Diyarbakır Sur'daki adli soruşturma devam ediyor. Ülkemizin milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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