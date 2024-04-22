Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen toplumu temsilcilerini kabul etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'ta Irak Türkmen toplumu temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 13 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Erdoğan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Irak Türkmen toplumu temsilcilerini kabul etti.