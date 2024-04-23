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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları kabul etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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