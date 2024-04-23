Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'da çocuklarla buluştu

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türk Dünyası Çocukları ve TRT Çocuk Şenliği Konuk Çocukları ile bir araya geldi" denildi. Erdoğan'ın çocuklarla fotoğrafları da paylaşıldı.