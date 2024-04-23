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TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

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TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kabine üyeleri, kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, siyasi parti liderleri ve diğer yetkililerin katıldığı resepsiyona yoğun bir katılım gerçekleşti.

TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de resepsiyon düzenlendi.

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kabine üyeleri, kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, siyasi parti liderleri ve diğer yetkililer katıldı. Resepsiyona yoğun katılımın olduğu gözlendi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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