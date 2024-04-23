TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de resepsiyon düzenlendi.

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kabine üyeleri, kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, siyasi parti liderleri ve diğer yetkililer katıldı. Resepsiyona yoğun katılımın olduğu gözlendi. - ANKARA