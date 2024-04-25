Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Beştepe'de görüştü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Sık sık İsrail'e karşı sesinizi yükseltiyorsunuz yoğun ticari ilişkileri de ayakta tutuyorsunuz" sorusuna yanıt olarak "Yoğun ticaret ilişkilerini artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı 45 bini buldu. Gazze'de her taraf yıkılmış durumda" dedi. Peki, Türkiye, İsrail'le ticari anlaşmalarına son verdi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan sorulara ne cevap verdi?

TÜRKİYE, İSRAİL'LE TİCARİ ANLAŞMALARINA SON VERDİ Mİ?

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin son durağı olan Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Steinmeier ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi: "İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. Fakat şunu bilmenizi istiyorum; şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Yaralılar 75 bini buldu.

Bu yaralılar içerisinde durumu ağır olanların bir kısmını ülkemizde tedavileri devam ediyor. Tabii çocuk, kadın, yaşlı büyük bir burada maalesef ağır manzara var. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Bu kadar Gazze-Filistin tamamiyle yerle yeksan olmuş, her taraf yıkılmış, böyle bir durumda. Kaldı ki, İsrail'le Gazze'nin silah, mühimmat, araç gereç bunlar zaten mukayese edilmez. Bunları görerek değerlendirmeyi yapmak lazım. Tüm Batı kimin yanında yer alıyor? İsrail'in yanında yer alıyor. İsrail'in acımasız saldırıları karşısında Gazze'nin böyle bir imkanı var mı? Yok. İmkansızlıklar içerisinde şu anda rehinelerin takası noktasında bir gayretin içerisindeyiz, bir mücadelenin içerisindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasta başarılı oluruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SORULARA NE CEVAP VERDİ?

Tekrar sözü alan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, şu ifadeleri kullandı: "Bu iddianameden alıntı yaptınız. Bu bizim görüşümüz değil. Mahkeme nezdinde bu konuda Almanya'nın desteğinin bir soykırıma katkı olduğu izlenimine karşı biz de tabii ki girişimde bulunuyoruz. Bu fikri paylaşmıyoruz. Hukukçularımızla uluslararası mahkemede bu konumumuzu savunuyoruz. Ben sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuyu konuştum. Bahsettiğiniz olay beni de en az sizin kadar üzüyor dedim. Solingen'deki saldırının yıldönümünde bir konuşma yaptım. Bu kadar etkili bir etkinlikten sonra aslında benzer bir olayın tekrarlanabileceğini düşünemezdik. Yeni bir saldırı oldu maalesef. Alman güvenlik güçleri ve yargısı bu olayı faillere hak ettikleri cezayı verecekler."