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Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur göndermesi Erdoğan'a mı? Semih Yalçın ne dedi?

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Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur göndermesi Erdoğan'a mı? Semih Yalçın ne dedi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur üzerinden yaptığı gönderme, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Bahçeli'nin bu sözlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olup olmadığı tartışılıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise konu hakkında açıklama yaptı.

Mhp Genel Merkezi'nin paylaştığı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yürürken çekilen videosu gündemden düşmüyor. Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur göndermesi Erdoğan'a mı? Semih Yalçın ne dedi? İşte ayrıntılar...

DEVLET BAHÇELİ'NİN FERDİ TAYFUR GÖNDERMESİ ERDOĞAN'A MI?

Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı sırada çekilen videosunda Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı çalarken, "Hep köle misali zincire vurdun, ben sana dost oldum sen düşman oldun. Sen beni kendine göre mi buldun, hainsin diyorsam söyleten sensin. Sana söylediğim sözlere kızma, sitem ediyorsam ettiren sensin. Senden çektiklerim yetti canıma, zalimsin diyorsam söyleten sensin" sözleri Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur göndermesi Erdoğan'a mı? Semih Yalçın ne dedi?

BAHÇELİ'NİN YARDIMCISI VİDEOYLA İLGİLİ KONUŞTU

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın videonun detaylarını katıldığı bir televizyon programında anlattı. Videonun AK Parti'ye bir gönderme olduğu iddiasını yorumlayan Yalçın, "Dün sabah bir haber geçti, 'Sayın Devlet Bahçeli ameliyat oldu, bu yüzden 23 Nisan gösterilerine katılmadı' diye. Ben kendisiyle konuşmadım henüz büyüğümüzle; ama büyük bir ihtimalle bunun için yapılmış bir video. Videodaki şeyler, Cumhur İttifakı'na değil, arkadaşlar yanlış yorumluyorlar. Öyle bir şey yok. Ferdi Tayfur'u sever başkanımız. Bir de yürüyüşe çıkıyor, doktor tavsiyesiyle oradan bir enstantane yayınlamışlar. Mesele bundan ibaret" dedi.

"MERAL AKŞENER'E YORUMLANMASI DAHA DOĞRU OLMAZ MI?"

Videonun şarkı sözlerine dikkat çeken Yalçın, Cumhur İttifakı yerine MHP'den ayrılarak İYİ Parti'yi kuran Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek, "Oradaki şarkı sözlerini mesela başka bir şekilde düşünelim, şarkı sözlerini Cumhur İttifakı'na yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener'e ve o ekibe yorumlaması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi, onlara da yorumlamaya bir yani alternatif olarak söylüyorum" diye konuştu.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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