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Erdoğan, Özgür Özel'in kendisinden randevu talep ettiğini belirtti

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisinden randevu talep ettiğini belirterek, 'İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz' ifadesini kullandı. Erdoğan, gazetecilerin sorusu üzerine, 'Benimle görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz. Böyle ayak üstü olmaz.' şeklinde cevap verdi.

(ANKARA)  - AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisinden randevu talep ettiğini belirterek, "İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Erdoğan, gazetecilerin, "Özgür Özel de buralarda. Sizinle görüşme talebi vardı. Acaba bir araya gelecek misiniz, ikinizi yan yana görebilir miyiz?" soruları üzerine, "Benimle görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz. Böyle ayak üstü olmaz." karşılığını verdi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

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