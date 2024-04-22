Erdoğan'ın Irak ziyaretinde hangi gelişmeler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi anlaşmaları imzaladı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 yıl sonra gerçekleştirdiği Irak ziyaretinde Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmelerinde iki ülke arasında stratejik konular gündeme geldi. eki, Erdoğan'ın Irak ziyaretinde hangi gelişmeler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi anlaşmaları imzaladı?

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİNDE HANGİ GELİŞMELER YAŞANDI?

İki ülke arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Kalkınma Yolu Anlaşması'nın imza törenine katıldı. İki ülke arasında ticaret hacminin Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın görüşme sırasında Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söylediği İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.