Üye Girişi
Haberler

Erdoğan'ın Irak ziyaretinde hangi gelişmeler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi anlaşmaları imzaladı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 yıl sonra ziyaret ettiği Irak'ta iki ülke arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 yıl sonra gerçekleştirdiği Irak ziyaretinde Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmelerinde iki ülke arasında stratejik konular gündeme geldi. eki, Erdoğan'ın Irak ziyaretinde hangi gelişmeler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi anlaşmaları imzaladı?

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİNDE HANGİ GELİŞMELER YAŞANDI?

İki ülke arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Kalkınma Yolu Anlaşması'nın imza törenine katıldı. İki ülke arasında ticaret hacminin Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla 2030 yılında 20 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Erdoğan'ın Irak ziyaretinde hangi gelişmeler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi anlaşmaları imzaladı?

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın Irak ziyaretinde hangi gelişmeler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi anlaşmaları imzaladı?

Erdoğan'ın görüşme sırasında Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söylediği İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Bağdat Irak Diplomasi Uluslararası İlişkiler Gündem Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Erdoğan'ın Irak ziyaretinde hangi gelişmeler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi anlaşmaları imzaladı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 23 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 23 Nisan Salı burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Nisan günün maçları nereden izlenir? Devlet Bahçeli Mehmet Şimşek'e neden sert çıktı? Devlet Bahçeli ne dedi, 'yerel halk' olayı ne? KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2024? Okullar ne zaman kapanacak? Rönesans halka arz sonuçları açıklandı! Rönesans Gayrimenkul kaç lot verdi? Katılım endeksine uygun mu? 23 Nisan'da Üsküdar'da hangi etkinlikler olacak? 23 Nisan etkinlik takvimi! Acun Ilıcalı "Survivor'da cinsellik nasıl oluyor?" sorusuna ne dedi? Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama! POMEM BAŞVURU 2024! 31. dönem POMEM sınavı ne zaman? Polis Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları neler? Taş Kağıt Makas 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm izle! Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title