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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Irak'ta gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'ta, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret için 13 yılın ardından Irak'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki resmi temasları kapsamında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü" denildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Bağdat Irak Güncel Haberler

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