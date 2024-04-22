Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Irak ile ilişkilerimizi, ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz' dedi. Erdoğan, görüşmelerde Türkiye-Irak ilişkilerini geniş bir yelpazede ele aldıklarını ve PKK'nın Irak'ta 'yasaklı örgüt' ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Irak ile ilişkilerimizi, ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra resmi ziyaret düzenlediği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kendisine ve heyetine gösterilen hüsnükabulden ötürü Irak Başbakanı Sudani'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın ortak tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğumuz önemli bir komşu olduğunu belirterek, "Irak ile ilişkilerimizi, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkesi temelinde ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz. Bugünkü ziyaretimizde bunu bir kez daha teyit etmiş olduk. Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum" dedi.

"PKK'nın Irak'ta 'yasaklı örgüt' ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık"

Görüşmelerde Türkiye-Irak ilişkilerini geniş bir yelpazede ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın Irak'ta 'yasaklı örgüt' ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek, Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına inandığını belirterek, "Bu, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun da gereğidir. Irak hükümetinin bu doğrultuda atacağı her adımda ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazırız. FETÖ'yle ortak mücadeleye dair beklentilerimiz de bu kulvardaki gündem başlıklarımızdan birini teşkil etti" ifadelerini kullandı. - BAĞDAT

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Irak Dış Politika Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 22-23 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi? KIZILCIK ŞERBETİ 60. BÖLÜM FRAGMANI! Kızılcık Şerbeti fragman canlı izle! Yeni bölümde ne olacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! 22 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! YALI ÇAPKINI 67. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 67. bölüm fragman! YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM FULL İZLE! Ferit Seyran'ı buldu mu? Yalı Çapkını son bölümde ne oldu? CANLI İZLE Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Eva Evans öldü mü? TikTok fenomeni Eva Evans neden öldü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title