Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Ziyarette, olası iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükerşen, bir dizi temasta bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Wimmer'i makamında ağırladı.

Eskişehir'i çok beğendiğini belirten Büyükelçi Wimmer, çağdaş şehircilik anlayışı ile Büyükerşen'in fark yaratan bir isim olduğunu belirtti. Wimmer, "Eskişehir, çok güzel bir şehir. Burada bulunmaktan dolayı çok memnunum. Hayata geçirdiğiniz şehircilik projeleri nedeniyle sizleri kutlarım" dedi.

Konuk büyükelçiye güzel sözleri ve nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Başkan Büyükerşen ise şöyle konuştu:

"Sizleri şehrimize ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz üzere, Avusturya'nın Linz kenti ile kardeş şehir anlaşmamız var. Özellikle kültürel anlamda çok değerli paylaşımlarımız oluyor. İki şehir arasındaki ilişkilerimiz her geçen gün artarak devam ediyor. Avusturya ile bu güzel ilişkilerin daha da gelişeceğine inanıyorum."

Başkan Büyükerşen ve Büyükelçi Wimmer, tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti. Müzeyi inceleyen Wimmer, Avusturya Eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in balmumu heykelinin de müzede yer almasından dolayı mutlu olduğunu paylaştı.