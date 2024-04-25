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Araç sahipleri dikkat! Motorine gece yarısı indirim geldi

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece itibarıyla motorine 1 lira 16 kuruş indirim geldi. Böylece İstanbul'da motorin fiyatı 41 lira, Ankara'da 41 lira 89 kuruş, İzmir'de ise 42 lira 13 kuruş oldu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Bu gece itibarıyla motorine 1 lira 16 kuruş indirim geldi.

MOTORİNİN FİYATI İSTANBUL'DA 41 LİRAYA GERİLEDİ

Fiyat düşüsüyle birlikte İstanbul'da motorin fiyatı 41 lira oldu. Ankara'da 41 lira 89 kuruşa, İzmir'de ise 42 lira 13 kuruşa geriledi.

Araç sahipleri dikkat! Motorine gece yarısı indirim geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Brent Petrol İstanbul Ankara İzmir Zam Enerji Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

ekaf paseh:

bunlar 7 liradan 2 sene içinde 50 liraya çıkarttı indirimi yiyene afiyet olsun

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Dadaş Erzurumlu:

Yetmez hükümet vergiden enflasyon düşene kadar vazgeçmeli. Ulaşım transfer hep mazotla. Dolayısı ile bunlar gıda ve giyimden üretime kargoya kadar her kalemi etkiliyor.

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