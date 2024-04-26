Ukrayna Büyükelçisi: Rusya ile müzakere masasına oturmanın şu an için mümkün değil

MELİS YILDIRIM

(ANKARA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile mevcut şartlarda müzakere masasına oturmanın mümkün olmadığını belirterek, "Tünelin ucunda gördüğümüz ışık Ukrayna zaferidir. Rusya Ukrayna topraklarını terk ettiği saniyede biz müzakereye hazırız. İşgal ettikleri toprakları terk etmeyi bırakın, daha fazla ele geçirmeyi arzulayan bir düşmanla masada neyi konuşabiliriz? Savaşın en zor zamanlarında pes etmediysek bunca mücadeleden sonra niye pes edelim?" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Büyükelçilik'te bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Bodnar, 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan ve hala devam eden savaş, müzakereler, Türkiye-Ukrayna ilişkileri gibi birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın tüm zorluklarıyla sürdüğünü ve cephe hattının karmaşık olduğunu belirten Bodnar, "Taktik çatışmalara geçildiği için dünyanın ilgisi giderek azaldı. Sivil alt yapıya yönelik saldırılar devam ediyor, böylece Ukrayna halkının gözünü korkutarak bastırmaya çalışıyorlar" dedi. Harkiv, Odessa gibi şehirlerin aralıksız bombardıman altında olduğuna dikkat çekerek en fazla çocuklar, kadınlar ve yaşlıların mağdur olduğunu kaydeden Büyükelçi, "Bazı bölgeler ekstra güvensiz ve hassas olduğu için insanların tahliye edilme şansı da yok. İnsanlar bu şartlarda yaşam mücadelesini sürdürüyor" diye konuştu.

"BARIŞ ZİRVESİ'NE YAKLAŞIK 140 ÜLKEYİ DAVET EDECEĞİZ"

Ukrayna'nın mücadelesi devam ederken barış girişimlerinin de sürdüğüne değinen Bodnar, 15-16 Haziran'da İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Barış Zirvesi hakkında bilgi verdi. Bodnar, "Rusya ile birebir müzakere edebileceğimiz bir olanak görmüyoruz. Bu nedenle uluslararası bir tavır ve pozisyon geliştirerek Ukrayna'nın adil barış isteklerinin göz ardı edilmediği, dünya barışına katkı sağlayacak düzenin kurulacağı bir altyapı oluşturmak istiyoruz" dedi. Bodnar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımını beklediklerini kaydetti. Rusya'nın Zirve'yi baltalamaya çalıştığını söyleyen Büyükelçi, "Açıklamaları ne olursa olsun bu Zirve gerçekleştirilecek. Zirve'ye yaklaşık 140 ülkeyi davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAYRAKTARLAR SAYESİNDE İLK DARBEYİ GÖĞÜSLEDİK"

Bodnar, Ukrayna'ya yönelik yardımlar konusunda da değerlendirmede bulundu. Savaş başladığında Ukrayna'nın elindeki en ileri teknoloji silahların Türk yapımı olduğuna dikkat çeken Büyükelçi, "Bayraktarlar sayesinde biz ilk darbeyi göğüsleyerek Rusları durdurduk. Batı 2022'nin yarısından itibaren aktif bir şekilde bizi desteklemeye başladı. Bizim kendi başımıza hayatta kaldığımızı gördüklerinde bizi desteklemeye başladı" dedi.

Türkiye-Ukrayna ilişkilerine değinen Bodnar, ilişkilerin temelinde "iki ülke Cumhurbaşkanları arasındaki samimi ve güvene dayalı dostluğun" yer aldığını söyledi. Devamında, "Bu, 8 Mart'taki görüşmede bir kez daha tescillendi. Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliği hem içerik hem kapsam anlamında gelişiyor. Öncül olan alan savunma sanayi" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmenin Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın sonuçlanmasına hız kazandırdığını kaydeden Bodnar, yılın ikinci yarısında Ukrayna Başbakanı'nın Türkiye'yi ziyaret etmesinin planlandığını söyledi.

Büyükelçi, Rus Kızıl Ordu Korosu'nun Mayıs ayındaki Türkiye'deki konserlerine ilişkin, "18 Mayıs Kızıl Ordu tarafından gerçekleştirilen Kırım Tatarları'nın sürgün ve soykırımının 80'inci yıl dönümü ve bu tarihte Kızıl Ordu Türkiye'de konser verecek" dedi.

"SİVİL HALKA KARŞI HERHANGİ TERÖRİST BİR EYLEME KALKIŞMADIK"

22 Mart 2024 tarihinde Moskova'daki Crocus Hall City konser salonunda sivillere yönelik saldırıya dair Bodnar, "Rus yanlısı söylem bu katliamda sözde Ukrayna izini arayarak kendilerini belli etti. İki yıldır savunma savaşı veriyoruz ve sivil halka karşı herhangi bir terörist eyleme kalkışmadık, bu bizim ilkelerimize aykırıdır" ifadelerini kullandı.

22 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler girişimiyle Rusya ve Ukrayna ile imzalanan ayrı ayrı anlaşmalar ile başlatılan ve Rusya'nın 17 Temmuz 2023 tarihinde çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru'nun ardından Ukrayna tahılının sevkiyatı için Ukrayna'nın farklı bir koridor geliştirdiğini söyleyen Bodnar, "Ukrayna kendi koridorunu geliştirdi, hem tahıl hem gıda ürünleri sevkiyatı sürüyor. Yarım yılda 30 milyon ton ürün sevk ettik. Ukrayna alternatif koridor bulmak zorundaydı. Çünkü Rusya, Tahıl Koridoru kapsamında görüşmelerde herhangi bir taviz vermeden kendi çıkarlarını diretti ve müzakere yapsak bile herhangi bir ilerleme yaşanmadı" dedi.

"OMBUDSMANLAR KANALIYLA TÜRKİYE İLE SÜRECİ CANLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasının son durumuna ilişkin de bilgi veren Büyükelçi, sürecin üç dört farklı arabulucu ile devam ettiğini söyledi. "Rusya ile bile iletişim kanalı söz konusu diyebiliriz" diyen Bodnar, "Örneğin Katar, kaçırılan Ukraynalı çocukların geri getirilmesine ilişkin bir arabuluculuk üstlendi ve bir grup çocuk geri getirildi. Orta Doğu'daki bazı ülkelerin girişimiyle de esir değişimi söz konusu olmuştu. Bunun öncesinde Türk diplomasisinin bariz zaferleri söz konusuydu. Ombudsmanlar kanalıyla Türkiye ile bu süreci canlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, son olarak Rusya ile müzakere kapısının tamamen kapalı olup olmadığına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tünelin ucunda gördüğümüz ışık Ukrayna zaferidir. Rusya Ukrayna topraklarını terk ettiği saniyede biz müzakereye hazırız. İşgal ettikleri toprakları terk etmeyi bırakın, daha fazla ele geçirmeyi arzulayan bir düşmanla masada neyi konuşabiliriz? Savaşın en zor zamanlarında pes etmediysek bunca mücadeleden sonra niye pes edelim?" ifadesini kullandı.