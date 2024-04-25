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Ankara'da binanın girişindeki bakkalda çıkan yangın paniğe neden oldu

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde binanın giriş katında bulunan bir bakkalda çıkan yangın üst katlara da sirayet etti. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ankara'da binanın girişindeki bakkalda çıkan yangın paniğe neden oldu

3 katlı binanın giriş katındaki bakkalda çıkan yangın üst katlara da sirayet etti

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde binanın giriş katında bulunan bir bakkalda gece saatlerinde çıkan yangın binanın tamamını sardı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Leylak Sokak üzerine bulunan bir bakkalda meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katında bulunan bakkalda çıkan yangın üst katlara sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda kundaklama şüphesi bulunurken yangının net çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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