Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapımı devam eden spor salonu hakkında bilgi alındı

Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yapımı devam eden spor salonunun inşaatını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan 1000 seyirci kapasiteli Çubuk Spor Salonu'nun inşaatı devam ediyor.

Keleş ve Demirbaş da inşaatı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Keleş, inşaat alanında yaptığı açıklamada, ilçenin en büyük ihtiyaçlardan biri olan modern spor salonunun ağustosta hizmete girmesinin planlandığını söyledi.

Keleş, spor salonunun hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Demirbaş da salonun inşaatının büyük bir kısmının tamamlandığını, çevre düzenlemesi ve zemin çalışmasının ardından hizmete açılacağını ifade etti.

Sporseverlerin sabırsızlıkla salonun açılmasını beklediğini dile getiren Demirbaş, "Kapalı spor salonumuz inşallah açıldığında ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuvalara ev sahipliği yapacak." dedi.

Keleş ve Demirbaş'a, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da eşlik etti.