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Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyatlarda yaşanacak düşüşle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 99 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 88 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI BÜYÜK İNDİRİM YOLDA

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle beraber motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 99 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 88 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol İstanbul Ankara Zam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Selahn unak:

1 lira 17 kuruş :-) deli para. Depo da neredeyse 55 TL.. :-) Komedi bu...

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Çınar Saraç:

Depoda 1.5 litre hediye vay beeee 8 adım gideriz Murat kurum gibi konuşalım

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ARSLANOĞLU Hakan:

Bir gün indirirler 10 gün bindirler. Vatandaş alıştı bu düzene..

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ekaf paseh:

7 liraya geri düşürün yüzümüz yüler gerisi tırı vırı

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Mucahit Kocyigit:

Bu işte bir yanlışlık olmalı zam bekliyorduk

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