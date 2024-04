Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ankara'da protesto edildi

ANKARA - Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi önünde, Filistin destekçisi bir grup tarafından Almanya'nın İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi.

Türkiye ziyaretleri çerçevesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine ziyarete gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, burada bekleyen Filistin destekçisi bir grup tarafından protesto edildi. Ellerindeki pankartlarla birlikte slogan atan grup, hep bir ağızdan Steinmeier'in Türkiye'den gitmesi gerektiğini dile getirdi.

"Kirli yüzlerini maskelemek amacıyla sözde insani yardım ve barış çağrılarında bulunuyorlar"

Grup adına açıklamalarda bulunan Nevzat Öylek, "Dünya halkları tarafından gerçek yüzleri görülen Siyonist çete ve işbirlikçileri bir taraftan kirli yüzlerini maskelemek amacıyla sözde insani yardım ve barış çağrılarında bulunuyorlar. Diğer taraftan da işledikleri insanlık suçu, ağır insan hakkı ihlalleri ve soykırıma rağmen İsrail'in yanında durmaya, masum Filistin halkını suçlamaya devam ediyorlar. Bu ikircikli tutumuyla Katil İsrail'in dostu, destekçisi ve hamisi konumundaki ülkelerden biri olan Almanya'nın Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier 3 günlük bir ziyaret için ülkemize geldi ve şu an burada bulunuyor" dedi.

"Almanya, İsrail'i destekleyerek bu suça ortak olmaktadır"

Almanya'ya çağrıda bulunan Öylek, "Almanya Cumhurbaşkanı'na buradan şu mesajı vermek istiyoruz, İsrail bir devlet değil, işgalci bir terör örgütüdür. Hamas mensupları vatanını savunan özgürlük savaşçılarıdır. İsrailli işgalciler, Filistinlilerin topraklarına, evlerine, işyerlerine çökmekte, her şeylerini gasp etmektedirler. İsrail, fosfor ve misket bombalarıyla on binlerce insanı katletti ve katliamlara devam ediyor. Almanya, bugüne kadar duruşuyla uluslararası hukuk, savaş hukuku ve insan hakları hukukuna aykırı davranan İsrail'i destekleyerek bu suça ortak olmaktadır. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Alman hükümet yetkilileri, Almanya'nın alnında kara bir leke olarak kalacak olan bu politikalardan vazgeçmelidirler. Almanya da tıpkı İrlanda, Malta ve Slovenya, İspanya, Arjantin, Brezilya, Şili ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi halkı Müslüman olmasa da vicdan sahibi olmanın gereğini yapan ülkelerin safında yerini almalıdır" ifadelerini kullandı.