Ankara'da okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Nisan Cuma Ankara cuma namaz saati!

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da namaz saat 13.07'de kılınacakken, İzmir'de bu saat 13.14 olarak belirlenmiş. Ankara'da ise namaz vakitleri biraz erken, saat 12.51'te. Bursa'da ise İstanbul ile aynı saat olan 13.07'de namaz kılınacak.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

İzmir'de Cuma namazı saat 13.14'de kılınacak.

Ankara'da Cuma namazı saat 12.51'de kılınacak.

Bursa'da Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ DK?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.