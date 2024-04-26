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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı

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Başkentte 20. Ankara Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Başkentte 20. Ankara Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da düzenlenen fuarda, 350 yazar okurlarıyla buluşacak.

Onur konuğunun Prof. Dr. Celal Şengör, uluslararası onur konuğunun ise deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki olduğu fuarın konuk ülkesi de Japonya olarak belirlendi.

Fuar koordinatörü Remzi Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda her kesime yönelik kitapların bulunduğunu belirterek, "Amacımız geniş kitlelere kitabı ulaştırmak. Yazarla okuyucuyu aynı mekanda buluşturmak." dedi.

Bu yıl fuarda 400'e yakın yayınevinin temsil edildiğini bildiren Çayır, imza, söyleşi, konferans, panel gibi 1000'den fazla etkinliğin düzenleneceğini kaydetti.

"kuşatMA" gazetecilerin kaleminden İsrail'in Gazze'deki saldırılarını anlatıyor

Fuarda, Türkiye Haber Kameramanları Derneği ve Medya-İş Sendikasının desteğiyle hazırlanan, Gazze'de 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarını takip eden habercilerin anılarını anlattığı "kuşatMA Habercilerin Kaleminden Gazze Ablukası" adlı kitap da yer aldı.

Kitaba ilişkin AA muhabirine konuşan Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, "kuşatMA"nın 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze halkına uyguladığı insanlık dışı zulmü anlatan ve habercilerin kaleminden yazılmış bir kitap olduğunu söyledi.

Türkiye, Azerbaycan ve Filistin'den 68 gazetecinin kitapta anılarını yazdığını belirten Polatel, kitabı o bölgede görev yaparken şehit olan meslektaşlarına ithaf ettiklerini bildirdi.

İsrail'in Gazze'deki zulmünü en iyi Türk medyasının anlattığını dile getiren Polatel, "Günlerce, aylarca orada görev yaptılar. Uluslararası mahkemelere de belge niteliğinde olabilecek bir kitap." ifadesini kullandı.

Polatel, hazırlıklarına Aralık 2023'te başladıkları kitabın, bugün açılan kitap fuarıyla okuyucuyla buluştuğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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