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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Sanayi Başkanı ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayisini yakından incelemek ve savunma sanayisi alanında iş birliği yapmak için Ankara'ya gelen Vietnam Savunma Sanayi Başkanı Korgeneral Quang Tuan ile görüştü.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayisini yakından incelemek ve savunma sanayisi alanında iş birliği yapmak için Ankara'ya gelen Vietnam Savunma Sanayi Başkanı Korgeneral Quang Tuan ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Güler, Türk savunma sanayisini yakından incelemek ve savunma sanayisi alanında iş birliği yapmak amacıyla Ankara'ya gelen Vietnam Savunma Sanayi Başkanı Korgeneral Quang Tuan'ı Bakanlık'ta kabul etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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