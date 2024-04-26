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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

26 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 26.04.2024 13:35:00

Tamir Tarihi: 26.04.2024 17:00:00

Detay: Sincan Fevzi Çakmak Mahallesi 8. cadde içerisinde çalışma esnasında ana boruya hasar verilmesinden kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Fevzi Çakmak Mahallesi tamamı

AYAŞ

Arıza Tarihi: 26.04.2024 16:30:00

Tamir Tarihi: 26.04.2024 21:00:00

Detay: Feruz Mahallesi içerisinde Enerjisa Mütait firma ekiplerince yapılan altyapı çalışmasında 90` lık içme suyu dağıtım hattına zarar verildiğinden dolayı su kesintisi uygulanacaktir.

Etkilenen Yerler: Ayaş Feruz Mahallesi

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