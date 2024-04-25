ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

25 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 25.04.2024 14:45:00

Tamir Tarihi: 25.04.2024 20:00:00

Detay: Sincan Mustafa Kemal Mahallesi Ayaş-Ankara yolu üzerinde Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Uhtesinde çalışan Ohitan firması tarafından Q400'lük ductil boruya hasar verilmesi sonucu plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Menderes Mahallesi , 29 Ekim Mahallesi , Adalet Mahallesi , Fevzi Çakmak Mahallesi , Çoğlu Mahallesi , Mustafa Kemal Mahallesi

AKYURT

Arıza Tarihi: 25.04.2024 16:20:00

Tamir Tarihi: 25.04.2024 18:30:00

Detay: KIZIK MAHALLESİ KÖY İÇİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACATIR

Etkilenen Yerler: KIZIK MAHALLESİ

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 25.04.2024 17:20:00

Tamir Tarihi: 25.04.2024 21:00:00

Detay: DETAY: ETİMESGUT İLÇESİ ERYAMAN MAHALLESİ 273 SOKAK İÇİNDE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI VANASINDAKİ OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ERTUĞRULBEY CADDESİ,1.MEŞRUTİYET CADDESİ,VE CİVAR SOKAKLAR

SİNCAN

Arıza Tarihi: 25.04.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 25.04.2024 20:00:00

Detay: SİNCAN İLÇESİ ALAGÖZ MAHALLESİ BİLGİLİ CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: BİLGİLİ SOKAK ÇEVRESİ