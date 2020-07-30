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Pegasus, EASA'nın Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladı

Pegasus Hava Yolları, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından ortaklaşa yayınlanan 'Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladı.

Pegasus, EASA'nın Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladı
30.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:31

Pegasus Hava Yolları, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından ortaklaşa yayınlanan 'Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladı.

Pegasus Hava Yolları, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından ortaklaşa yayınlanan Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladı. Hava yolu ile seyahat eden yolcuların ve havacılık personelinin Covid-19 pandemisiyle ilgili yönetimi için operasyonel bir kılavuz niteliğinde olan protokol, EASA ve ECDC'nin yolcular ve havacılık personelinin sağlık emniyetini sağlamak için tanımladığı önlemleri içeriyor.

"Sağlıklı ve emniyetli hava yolu seyahatleri için dünya genelinde ortak standartların oluşturulmasını destekliyoruz"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Hep söylediğimiz gibi Pegasus Hava Yolları olarak bizim en önemli değerlerimiz, misafirlerimiz ve çalışanlarımız. Bu sebeple Covid-19 önlemleri nedeniyle duran uçuşlarımız henüz başlamadan çok önce yeni düzenin gerekliliklerine ilişkin önlemlere odaklanmıştık. Çünkü daha sağlıklı ve güvenli bir seyahat için gerekli önlemleri almak ve kurallara uymak kritik bir önem taşıyor. İç ve dış hat uçuşlarımız başlamadan önce misafirlerimizin ve çalışanlarımızın en sağlıklı ve güvenli şekilde uçmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldık. Şimdi Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü de imzaladık. Bu protokolü imzalayarak EASA standartlarına uyma sözümüzü veriyor, Covid-19 pandemisinin etkileri devam ederken daha sağlıklı ve emniyetli hava yolu seyahatleri için dünya genelinde ortak standartların oluşturulmasını destekliyoruz" dedi.

"Yol haritasında hijyen, düzen ve güven yer alıyor"

Yeni dönemdeki yol haritaları hakkında da bilgi veren Mehmet T. Nane, "Pandemi sonrası yeni dönemdeki yol haritamızda öne çıkan üç konu var; hijyen, düzen ve güven. Türkiye'nin dijital hava yolu olarak hijyen, düzen ve güvenin öne çıktığı bu yeni dönemde var gücümüzle çalışarak ülkemize, sektörümüze ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Müşterilerin havayollarıyla yeniden uçmak için güvenini geri kazanması yönünde önemli bir adımdır"

EASA Direktörü Patrick Ky ise, "Pegasus Hava Yolları'nın yolcularının ve çalışanlarının sağlık emniyetlerini güvence altına almak adına Covid-19 İçin Havacılık İşletmeleri Standartları Protokolü'nü izlemesini ve EASA ile bu protokolü imzalamanın gereği olarak bu süreçte yaşadığı deneyimleri EASA ile paylaşacağını taahhüt etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İlgili önlemlerin eş güdümlü olarak uygulanması, müşterilerin hava yollarıyla yeniden uçmak için güvenini geri kazanması yönünde önemli bir adımdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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