Üye Girişi
Haberler

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı Nisan Ayı İstatistikleri Açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, nisan ayında 66 bin 804 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak sayısı ve yük trafiği de açıklandı.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 66 bin 804 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanının nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 66 bin 804 oldu.

Nisan ayında Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 410'a ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise nisan ayında toplam 637 ton oldu.

Bu yılın ilk 4 aylık dönemde ise Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında yolcu trafiği 250 bin 732, uçak trafiği 1595, yük trafiği ise 2 bin 284 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Güncel

Aziz Sancar Nisan Ay Mardin Ulaşım Havacılık Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

Bakmadan Geçme

13 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 13 Mayıs burç yorumları Burhan Kuzu kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner hayatı ve biyografisi! Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Doğruluk mu cesaret mi soruları! DC soruları! Farklı, ilginç, değişik doğruluk mu cesaretlik mi sorularına örnekler Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı SON DAKİKA 2024? Öğrenmek için TIKLAYINIZ Filistin BM üyesi mi, BM'ye üye oldu mu? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? Ayşegül Ovalıoğlu hangi partiden, nereli, kaç yaşında? Muhsin Şentürk kimdir? Yargıtay Muhsin Şentürk neden çekildi? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? Halkbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası faiz getirisi! TAM ATM nedir, ücretsiz mi? TAM ATM'de hangi bankalar var, özel bankalar var mı? 12 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Mayıs burç yorumları nedir? Cihan Çanak kimdir? Cihan Çanak kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 11 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title