Antalya Gazipaşa Havalimanı'nda Uçak Tahliye Edildi

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Gazipaşa Havalimanı'nda lastiğinin patlaması sonucu ön dikmesi hasar alan Corendon Airlines'e ait uçakta bulunan 190 kişinin tahliyesinin yapıldığını, olayla ilgili araştırma ve inceleme işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6'sı mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliye işlemlerinin tamamlandığını aktararak şunlara yer verdi:

"Corendon Europe işletmesindeki Boeing-737-800 tipi uçağın burun iniş takımı kırılmış; bunun sonucunda lastiği patlamış ve ön dikmesi zarar almıştır. Her zaman olduğu gibi olayın ardından ilgili tüm birimlerimiz sahaya inmiş ve teyakkuza geçmiştir. Çok şükür ki, 184 yolcuda ve 6 mürettebatta herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. Ekiplerimizin yaptıkları ilk değerlendirmelere göre pistimizde hasar oluşmamıştır. Geçici olarak pistimiz uçuşa kapatılacak; uçuşlar Antalya'ya ve diğer yakın havalimanlarımıza divert ettirilecektir. Ekiplerimiz tarafından olayla ilgili araştırma ve inceleme işlemleri başlatılmıştır. Teknik süreç sonunda uçağın pistten çekilmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."