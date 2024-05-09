Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Antalya'ya uçuşlar divert edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert ettirilecektir." - ANKARA