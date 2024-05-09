Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Antalya'ya uçuşlar divert edilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmediği ve ilk belirlemelere göre pistte herhangi bir hasar oluşmadığı belirtildi. Pist notamlı olduğu için beklenen uçuşlar Antalya'ya divert edileceği bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert ettirilecektir." - ANKARA