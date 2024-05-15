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ABD'de Uçak Kazasında Bir Pilot Hayatını Kaybetti

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ABD'nin Texas eyaletindeki Sheppard Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir uçağın fırlatma koltuğu sisteminin çalışması sonucu 1 pilot hayatını kaybetti. Pilot eğitmeni Yüzbaşı John Robertson, uçağın fırlatma koltuğu sistemi yanlışlıkla çalıştığında ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletinde pistte yer alan uçağın fırlatma koltuğu sisteminin belirlenemeyen bir sebeple çalışması sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Texas eyaletindeki Sheppard Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan açıklamaya göre, 80. Uçuş Eğitim Kanadı'ndan pilot eğitmeni Yüzbaşı John Robertson, T-6A Texan II tipi uçak ile pistte saha operasyonu yürüttüğü sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple uçağın fırlatma koltuğu sistemi çalıştı.

Uçağın kanopisinin (kokpiti saran saydam yapı) ve pilot koltuğunun hava aracı yerdeyken fırlamasıyla ağır yaralanan Robertson, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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