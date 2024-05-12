İsrail, Gazze Havalimanı'nın Kalıntılarını Yerle Bir Etti

İsrail ordusuna ait tanklar, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde yıllar içinde harabeye dönen Uluslararası Gazze Havalimanı'nın kalıntılarını da yerle bir etti.

Görgü tanıklarına göre, İsrail güçleri, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın çabalarıyla Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğusunda 26 yıl önce kurulan ve iki yıl hizmet verdikten sonra kapatılan havalimanının kalıntılarını yeniden hedef aldı.

İsrail ordusuna ait tanklar, yıllar içinde harabeye dönen havalimanından geriye kalan yapıyı da yıktı.

İsrail'e ait medya kaynaklarında yayımlanan görüntülerde, İsrail'in havalimanına düzenlediği saldırı ve bölgeden yükselen dumanlar yer alıyor.

Refah kentinin güneyinde inşa edilen Gazze Uluslararası Havalimanı 1998'de açılmış, ancak iki yıl hizmet verebilmişti. İsrail güçleri tarafından bombalandıktan sonra kapatılan havalimanı harabeye dönmüştü.

Filistin Sivil Havacılık Kurumunun verilerine göre, Uluslararası Gazze Havalimanı 2000 yılında El-Aksa İntifadası başladıktan yaklaşık 10 gün sonra kısmen, 13 Şubat 2001'de de İsrail ordusu tarafından tamamen kapatılmıştı.

İsrail, 2006'daki Lübnan savaşı sırasında da havalimanının ana binasını bombalayarak moloz yığınına dönüştürmüştü.

Gazze Şeridi'nin güneyinde 2 bin 800 dönümlük arazi üzerine kurulan havalimanı, birlikte bir VIP, 4 de geliş-gidiş salonundan oluşuyordu. İnşa maliyeti 60 ila 70 milyon dolar civarındaydı.

Gazze Şeridi sakinleri, havalimanı kapandıktan sonra Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı kullanmaya başladı.

Savaştan önce de bazı dönemlerde uzun süre kapalı tutulan bu sınır kapısından geçen Gazzeliler, Kahire Havalimanı'nı kullanarak diğer ülkelere seyahat ediyordu.