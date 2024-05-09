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Alanya-Gazipaşa Havalimanında Yolcu Uçağının Lastiği Patladı

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Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanında piste iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. İnişi gerçekleştiren uçaktaki yolcular güvenle tahliye edilirken uçak bakım için aprona alındı.

Antalya'nın Alanya- Gazipaşa Havalimanında piste iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. İnişi gerçekleştiren uçaktaki yolcular güvenle tahliye edilirken uçak bakım için aprona alındı.

Edinilen bilgiye göre, Corendon Havayollarına ait yolcu uçağının Gazipaşa- Alanya Havalimanına inişi sırasında lastiği patladı. Kısa süreli panik yaşanan uçakta iniş problemsiz tamamlanırken yolcular tahliye edildi. Uçak ise bakım için aprona alındı.

Kaymakamlıktan açıklama

Gazipaşa Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Corendon Havayollarına ait Köln'den kalkan yolcu uçağı Gazipaşa Havalimanında piste indikten sonra lastiği patlamış olup uçak pistin ortasında kalmıştır. Uçağın bütün yolcuları problemsiz bir şekilde tahliye edilmiş olup; uçağın pistten çekilmesi için Antalya Havalimanından destek beklenmektedir. Bugünkü diğer mevcut uçuşlarımız iptal edilmiş olup Antalya'ya yönlendirilmiştir" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gazipaşa Antalya Alanya Olay Ulaşım Havacılık 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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